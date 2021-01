Lars Løkke melder sig ud af Venstre og bliver løsgænger

- Det har ikke været nogen let beslutning, men den er modnedes over tid, skriver Løkke om at forlade Venstre.

Den tidligere statsminister og tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af Venstre. Det skriver han på Facebook.

- Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandt vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab, skriver han.

Lars Løkke Rasmussen tilføjer, at det ikke har været nogen let beslutning.

Han siger dog, at de seneste dages konflikt i Venstre omkring den afgåede næstformand Inger Støjberg (V) har fået ham til at beslutte sig endeligt.

- Det har ikke været nogen let beslutning, men den er modnedes over tid - og de seneste dage har gjort mig sikker i min sag.

- Jeg troede ellers, det var en engangsforeteelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Han henviser formentlig til, at han selv blev presset til at gå af som formand på et krisemøde i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i august 2019. Derved fik han altså ikke mulighed for at sætte sin formandspost til afstemning på partiets landsmøde.

Den tidligere V-formand tilføjer, at han beholder sit mandat i Folketinget, og han bliver derfor løsgænger.

Lars Løkke Rasmussen var formand fra Venstre fra 2009-2019.

I sin tid i Folketinget har han ud over statsminister også været finansminister og indenrigs- og sundhedsminister.

Før han blev valgt til Folketinget var han desuden amtsborgmester i Frederiksborg Amt fra 1998 til 2001, blandt meget andet.

