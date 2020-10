Lars Weiss afløser Frank Jensen som Københavns overborgmester

Ingen stillede op mod Lars Weiss, der afløser Frank Jensen som overborgmester frem mod kommunalvalget i 2021.

Fredag blev det officielt, at Lars Weiss (S) afløser partifællen Frank Jensen som overborgmester i Københavns Kommune.

Det meddeler Socialdemokratiet i København.

- Jeg er glad for, at Lars har sagt ja til at påtage sig den store opgave, det er at være overborgmester for vores by, siger Jan Salling, der er formand for Socialdemokratiet i København, i en pressemeddelelse.

Partiet oplyser, at Lars Weiss er valgt uden modkandidat, efter at fristen for at stille op til posten som overborgmester er udløbet.

49-årige Lars Weiss afløser Frank Jensen, der tilbage i 2009 blev valgt til posten og siden var Københavns overborgmester i mere end ti år.

Frank Jensen måtte tidligere i denne uge forlade posterne som overborgmester og som næstformand for Socialdemokratiet.

Det skete, efter at hans omfattende seksuelle krænkelser af kvinder gennem flere årtier blev belyst.

/ritzau/