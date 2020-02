LA's landsformand forlader post i utide i protest

Uenighed om eksklusion af partimedlem fik mandag aften Leif Mikkelsen til at trække sig som LA-landsformand.

Efter at Leif Mikkelsen mandag aften trak sig fra sin post som landsformand i Liberal Alliance, er DR kommet i besiddelse af et brev til partiets hovedbestyrelse fra den forhenværende landsformand i Liberal Alliance.

Her begrunder Leif Mikkelsen sin beslutning om at gå før tid med eksklusionen af det mangeårige partimedlem Søren Kenner.

Det var samme begrundelse, partiet kom med i en pressemeddelelse mandag aften.

I brevet uddyber Leif Mikkelsen ifølge DR sin beslutning.

Søren Kenner blev ifølge brevet ekskluderet af partiet på grund af kritik af partiets ledelse, blandt andet folketingsmedlemmet Henrik Dahl.

Det klinger hult, mener Leif Mikkelsen, fordi Henrik Dahls kritik af den tidligere politiske leder Anders Samuelsen var så hård, at partiet burde have ekskluderet ham.

Ifølge Leif Mikkelsen ekskluderede hovedbestyrelsen ikke Henrik Dahl, fordi det ville have været dyrt på grund af reglerne om partistøtte.

Desuden ville den tilbageværende folketingsgruppe have valgt en anden leder end Alex Vanopslagh.

- På denne baggrund undlod jeg at insistere på at foretage ekskludering af Henrik Dahl. Men gjorde i den forbindelse opmærksom på, at vi dermed flyttede barren for, hvornår der i fremtiden kunne foretages ekskludering af et medlem, står der ifølge DR i brevet.

Efter at Leif Mikkelsen har trukket sig på mandagens ekstraordinære landsmøde, har hovedbestyrelsen konstitueret politisk leder Alex Vanopslagh som landsformand.

Han skal formelt vælges på landsmødet 25. april. I øjeblikket er han eneste kandidat.

Partiet havde allerede besluttet, at de to poster skulle slås sammen, så al magt fremover er samlet hos den samme person. Det var også planen, at Leif Mikkelsen skulle forlade sin post på landsmødet.

Liberal Alliance led et stort nederlag ved valget 5. juni, hvor partiet gik fra 13 til fire mandater. Efterfølgende har Simon Emil Ammitzbøll-Bille også meldt sig ud af partiet.

Dermed består folketingsgruppen i dag kun af politisk leder og konstitueret landsformand Alex Vanopslag, Henrik Dahl og Ole Birk Olesen.

