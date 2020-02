LA's Laura Lindahl siger farvel til kommunalpolitik

Tidligere folketingsmedlem Laura Lindahl vil bruge tid med familien og er ikke motiveret til at føre valgkamp.

Laura Lindahl, som udover at være tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance også sidder i byrådet i Frederiksberg Kommune, har besluttet, at det skal være slut med kommunalpolitik.

På Facebook skriver hun, at hun ikke vil genopstille til kommunalvalget næste år.

- Det har ikke været nogen nem beslutning, da jeg elsker mine mandage, som fast bruges på Frederiksberg Rådhus. Men det er den rigtige beslutning – det er der flere årsager til, skriver hun.

En af årsagerne er, at Laura Lindahls mor er syg af kræft, hvilket har fået hende til at reflektere.

- Jeg vil ikke være en af dem, der ligger på dødslejet og fortryder, at jeg ikke brugte mere tid på min familie, fordi jeg arbejdede hele tiden, skriver hun.

Desuden er hun ikke motiveret for at føre endnu en valgkamp efter forårets kamp om stemmerne til folketingsvalget. Den endte med, at Laura Lindahl ikke fik stemmer nok til at fortsætte i Folketinget.

Det var dog lige ved og næsten, for den tidligere folketingspolitiker var bare ti stemmer fra at blive valgt.

- Jeg føler, at jeg lige er kommet ud af en valgkamp. En valgkamp der på mange måder tog hårdt på mig. At skulle op på den hest igen allerede nu er jeg ikke motiveret for, skriver hun.

Som folketingsmedlem var Laura Lindahl en del af ledelsen i Liberal Alliance.

Desuden besad hun posterne som beskæftigelsesordfører, børneordfører, familieordfører, indfødsretsordfører, integrationsordfører, socialordfører og udlændingeordfører.

Efter valgnederlaget har Laura Lindahl fundet sig et civilt job og har fra 1. september været ansat som direktør i Dansk Facilities Management.

Det er en forening, der samler driftsherrer, rådgivere og leverandører inden for Facilities Management-branchen i Danmark.

Laura Lindahl gør i sit opslaget på Facebook opmærksom på, hun fortsat er medlem af Liberal Alliance, og at hun bakker "100 procent" op om partiets politiske leder og konstituerede formand, Alex Vanopslagh.

