Lasse Frimand Jensen er indsat som ny borgmester i Aalborg

Aalborgs gyldne borgmesterkæder er blevet lagt om halsen på den nye borgmester i Aalborg, Lasse Frimand Jensen, mandag eftermiddag klokken 16.

For to uger siden blev det 37-årige byrådsmedlem valgt som Socialdemokratiets spidskandidat i Aalborg Kommune til næste kommunalvalg, der skal afholdes i 2025.

Og mandag trådte han ind på borgmesterkontoret for første gang.

Lasse Frimand Jensen er søn af tidligere overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen.

Aalborg Kommune har reelt ikke haft en borgmester efter tidligere borgmester Thomas Kastrup-Larsens afgang. Derfor har Lasse Frimand Jensen tiltrådt posten som borgmester frem til næste kommunalvalg.

Lasse Frimand Jensen vandt et kampvalg om at blive spidskandidat. Her var han var oppe imod tidligere minister og folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen.

70 procent af de stemmeberettigede medlemmer af Socialdemokratiet i Aalborg stemte til valget om spidskandidaturet.

Lasse Frimand Jensen fik 366 stemmer, mens Flemming Møller Mortensen fik 307. Fem stemte blankt.

Thomas Kastrup-Larsen (S) forlod borgmesterposten ved udgangen af maj.

Han overtog borgmesterposten i 2014 og meddelte i slutningen af marts i år, at han ikke ville genopstille ved kommunalvalget i 2025.

I første omgang var det planen, at Kastrup-Larsen ville træde tilbage 31. juli, men efter at have fået et direktørjob på Professionshøjskolen UCN blev hans sidste dag som borgmester og byrådsmedlem i stedet 31. maj.

Siden har Helle Frederiksen (S), der er viceborgmester i kommunen, fungeret som borgmester.

Lasse Frimand Jensen har været medlem af byrådet i Aalborg Kommune siden 2014. Siden 2015 har han arbejdet i virksomheden International House North Denmark. Han har desuden en master i Development and International Relations fra Aalborg Universitet.

Aalborg Kommune har siden 1925 været ledet af en socialdemokratisk borgmester.

