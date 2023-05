Lastbiler blokerer veje forskellige steder i Danmark

Søndag aften er flere veje forskellige steder i landet blevet blokeret af lastbiler.

Det skriver flere medier, herunder B.T. og DR.

Blokaderne sker, efter at vognmænd og lastbilchauffører havde varslet protester mod en politisk aftale om en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

DR skriver, at nogle lastbiler har blokeret en rundkørsel ved færgelejet i Helsingør.

Nordsjællands Politi oplyser til mediet, at der ifølge en anmeldelse er tale om tre lastbiler.

Men ifølge DR, som er på stedet, holder der søndag aften efter klokken 22 minimum seks lastbiler på vejene omkring rundkørslen.

De forhindrer biler, som lige er kørt af en færge, i at komme hurtigt ud af havneområdet.

Imens skriver B.T., at lastbiler har blokeret grænsen til Padborg ved motorvej E45.

Vagtchef Richard Borring fra Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter over for mediet, at en aktion finder sted.

- Vi har fået en melding om, at der er sporadiske blokader på motorvejsafkørslerne ved grænsen til Tyskland, siger han til B.T.

Politiet fik anmeldelsen lidt over klokken 21 søndag aften.

Richard Borring opfordrer trafikanter til at være ekstra opmærksomme i trafikken.

