Lavbundsjorder skal ud til fordel for natur og skov

Vi skal bruge mere natur mod klimaændringerne, mener Klimarådet. Det glæder Danmarks Naturfredningsforening.

Et af de vigtige våben i kampen mod klimaændringerne er at tage de meget kulstofholdige lavbundsjorder ud af drift i landbruget.

Derfor skal vi skrue op for dette virkemiddel. Sådan lyder det fra eksperterne i Klimarådet i en ny rapport til regeringen, "Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion".

Anbefalingen glæder Danmarks Naturfredningsforening (DN), som selv sammen med Landbrug Fødevarer spillede ud med et lignende initiativ for et år siden.

DN's præsident, Maria Reumert Gjerding, peger på, at de CO2-rige lavbundsjorder er de mest skadelige for klimaet, når de dyrkes. Derfor er udtagning af disse arealer et meget effektivt middel.

- Ud over at levere på klimaet kan det også bidrage til klimatilpasning, beskyttelse af drikkevandet, mindre kvælstofforurening og den biologiske mangfoldighed, siger hun.

DN's præsident er ligeledes tilfreds med, at Klimarådet anbefaler at satse stort på at plante mere skov, som kan opsuge CO2. Rapporten viser klart, at vi kun kommer i mål med de høje ambitioner, hvis vi bruger vores areal på en klogere måde, mener hun.

- Landbruget skal fylde mindre ved at give plads til natur og skov. Men landbruget skal også ændre måden at producere på ved at satse langt mere på vegetabilske fødevarer frem for kvæg og svin, siger Maria Reumert.

DN er enig med Klimarådet i, at brugen af biomasse som eksempelvis træflis i kraftværkerne skal reguleres til fordel for varmepumper, geotermi og solceller. Klimarådet har tidligere kritiseret, at biomasse i dag regnes for CO2-neutralt.

- Biomassen er ikke en del af løsningen på klimakrisen. Jeg er glad for, at Klimarådet slår fast, at Danmark ikke skal basere den grønne omstilling på tvivlsom biomasse. Det er at snyde på vægten og vil kunne udfordre hele troværdigheden for klimahandlingsplanen, siger Maria Reumert Gjerding.

/ritzau/