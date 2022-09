Lavere hastighedsgrænser på motorvejene kan redde liv

Hvert år dør cirka 200 mennesker i trafikken i Danmark. Det er svært at gøre noget ved, for selvom man skal huske at holde øjnene på vejen, og selvom det er ulovligt at køre bil, når man har drukket for meget, så alle bilister mennesker med alle de fejl og mangler, der følger med.

Men én ting, der i hvert fald virker, er at sænke hastighedsgrænsen, så alle kører langsommere. Det peger al forskning i trafiksikkerhed på, og det kunne måske være endnu et argument for at gøre, som Det Internationale Energiagentur lagde op til tidligere i år, da det udgav et katalog med idéer til, hvordan samfundet kan spare under energikrisen. Her var et af forslagene, at man sænker hastigheden på motorvejen med minimum 10 kilometer i timen.