Lavt optag på Politiskolen har konsekvenser for Bornholm

Et lavt optag på Politiskolen betyder, at Bornholms Politi har set sig nødsaget til at søge hjælp hos landets andre kredse for at have nok betjente over sommeren.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det lave optog på Politiskolen betyder ifølge Bornholms Politis politidirektør, Martin Preisz Gravesen, at politiet på øen ikke har modtaget elever fra Politiskolen siden august.

Gravesen beskriver situationen på Bornholm som en afledt effekt af en national udfordring.

Når der er et overskud af elever på Politiskolen, kan politiet fordele elever i kredsene efter en fordelingsnøgle. Men fordi der mangler elever nu, rammer det Bornholm.

Nicolai Bebe Jensen, der er formand for Bornholms Politiforening, beskriver situationen som alvorlig.

- Hvis vi skal kunne stille politi til rådighed for borgerne i sommeren, hvor befolkningstallet på Bornholm via turisterne vokser til mere end det dobbelte, og hvor vi ser ind i rigtig, rigtig mange koncerter og arrangementer, som også kræver ekstra tilstedeværelse, er vi simpelthen nødt til at have hjælp, siger han.

Bornholms Politi har af den årsag søgt om assistance i sommermånederne fra andre kredse. Det er blevet godkendt, og Bornholms Politi får hjælp af fire politiassistenter fra fire forskellige kredse i juni, juli og august.

Det glæder politidirektøren sig over, men han mener dog, at det blot er et plaster.

/ritzau/