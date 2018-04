Lavtlønnede sparer langt mere op

PensionDanmarks medlemmer har i gennemsnit sparet en million kroner op i pension.

Efter 25 år med tvungne pensionsordninger via jobbet er gennemsnittet af de lavtlønnede pensionsmillionærer, når de nærmer sig pensionsalderen.

Det skriver Politiken mandag.

Nye tal fra Nationalbanken, som PensionDanmark har analyseret, viser, at det gennemsnitlige medlem hos pensionsselskabet har sparet en million op inden pensionsalderen, når medlemmets opsparinger i andre selskaber plus ATP lægges sammen.

PensionDanmark, hvis medlemmer arbejder inden for relativt lavtlønnede brancher som bygge- og anlæg, hotel- og restauration og rengøringsbranchen, er godt tilfreds med at have fået konkrete tal på medlemmernes formuer.

- De konkrete tal er en ganske markant nyhed for os. Det glæder os, at den samlede opsparing er så betydelig, siger Torben Möger Pedersen, direktør for PensionDanmark, til Politiken.

- Mange af dem, der går på pension nu, har en million eller mere. Dermed kan de se frem til et væsentligt supplement til den offentlige folkepension på 60.000-70.000 kroner ekstra om året.

Det nuværende system med automatiske indbetalinger fra lønmodtager og arbejdsgiver trådte i kraft for størstedelen af danskerne i 1993 efter en meget omtalt trepartsaftale.

Før 1993 havde kun 25 procent en arbejdsmarkedspension.

/ritzau/