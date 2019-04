Le Pen ser bort fra uenighed og omfavner Dansk Folkeparti

Det var en smilende og rosende Marine Le Pen, der mødte pressen fredag sammen med DF's Søren Espersen.

Foran et større opbud af dansk og fransk presse roste lederen af det nationalistiske franske parti Rassemblement National, Marine Le Pen, Dansk Folkeparti på Christiansborg fredag.

Her var hun til møde med Dansk Folkepartis Søren Espersen i hans egenskab som formand for Udenrigspolitisk Nævn.

- Jeg vil gerne sige, at det er en stor glæde for mig at være her og møde det første parti i Europa, der har klarsyn nok til at erkende det problem, som alle forstår.

- Det er immigration og indvandring. En stor bekymring for mange i Europa, sagde Marine Le Pen efter mødet.

Dansk Folkeparti, Rassemblement National og flere andre partier er indgået i en alliance, Bevægelsen for Nationernes og Frihedens Europa forud for valget til EU-Parlamentet 26. maj.

Og her bliver det ifølge Marine Le Pen ikke noget problem, at de forskellige partier har meget forskellige syn på en række politiske områder. Søren Espersen sagde da også, at de to partier "givetvis ser meget forskelligt" på mange ting.

- Selvfølgelig er der forskelle mellem os. Men immigration har konsekvenser for alle, så derfor må alle bevægelser, der går ind for frihed, gå sammen.

- Alle har sin historie, sit syn på økonomi eller socialpolitik. Vi vil respektere de forskelle og ser vores rolle i EU som at respektere nationerne. Det sker ikke nu.

- Den forskellighed er en rigdom, sagde Marine Le Pen.

