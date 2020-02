Ledelse fyret i børnefond: Pengene blev spist af administration

Justitsministerium fyrer bestyrelse i den velgørende fond Børns Velfærd. Den har haft kunstigt høje udgifter.

Den velgørende fond Børns Velfærd har indsamlet mindst 20 millioner siden 2011, men kun ganske få penge er gået til sårbare børn, da de fleste penge er blevet spist af administration.

Nu har Justitsministeriet fyret bestyrelsen. Det skriver DR.

I det seneste kendte regnskabsår 2017/2018 indsamlede fonden 2,3 millioner, men kun 1765 kroner - mindre end en promille - blev uddelt. Pengene er især indsamlet fra små og mellemstore virksomheder.

Resten gik til administration og størstedelen til det callcenter, der indsamler pengene, som er ejet af fondens stifter, Morten Egelund. Fonden har også betalt callcenterets husleje.

De beskedne uddelinger har fået Civilstyrelsen, der fører tilsyn med fonde, til at gå ind i sagen, og det er endt med, at Justitsministeriet har fyret fondens bestyrelse.

Det skyldes, at "fonden har haft et kunstigt højt omkostningsniveau med den konsekvens, at der enkelte år har været ingen eller ganske få midler til administration".

Ingen af de afsatte bestyrelsesmedlemmer ønsker at kommentere fyringen, men de siger til DR, at de er uenige i beslutningen.

Det er desuden uklart, hvem der de seneste år har været direktør i Børns Velfærd, der flere gange tidligere er blevet kritiseret for sine høje udgifter.

Fondens stifter, Morten Egelund, oplyser til DR, at han i dag ingen formel rolle har i fonden, men udelukkende driver et telemarketingsfirma.

Han siger til DR, at myndighedernes skridt mod fonden er fejlagtige og grundløse.

Civilstyrelsen har nu indsat en ny bestyrelse i Børns Velfærd.

/ritzau/