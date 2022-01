Ledelsesskifte på Kristeligt Dagblad

Erik Bjerager, 63 år, fratræder efter eget ønske sin stilling som ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på Kristeligt Dagblad efter mere end 28 år. Det sker pr. 31. maj 2022. Erik Bjerager vil fortsat være tilknyttet Kristeligt Dagblad som skribent og rådgiver.



Kristeligt Dagblads bestyrelse har i forbindelse med ledelsesskiftet på avisen besluttet at foretage strukturelle ændringer i avisledelsen pr. 1. juni.

Som ny ansvarshavende chefredaktør er udpeget avisens nuværende redaktionschef Jeppe Duvå, 61 år. Avisens kommercielle direktør Hans-Christian Kock, 45 år, er udpeget som ny administrerende direktør. Redaktør for Kristeligt Dagblads Liv&Sjæl-redaktion, Karin Dahl Hansen, 49 år, er samtidig udpeget som chefredaktør i en nyoprettet stilling.

Mogens Madsen, der er bestyrelsesformand for Kristeligt Dagblad, siger:



”Bestyrelsen er Erik Bjerager meget taknemmelig for hans store indsats for Kristeligt Dagblad gennem snart en menneskealder. Han har stået i spidsen for en vedvarende fremgang både journalistisk og økonomisk. Da Erik Bjerager tiltrådte i 1994 var Kristeligt Dagblad på randen af konkurs. I dag er det en gennemsolid og stærkt digitaliseret virksomhed, og Kristeligt Dagblad er en respekteret kultur- og

eksistensavis i Danmark.”



”I bestyrelsen er vi meget glade for, at Jeppe Duvå, der kender Kristeligt Dagblad indefra gennem 14 år, heraf de seneste mange år som redaktionschef, har sagt ja til at blive ny ansvarshavende chefredaktør. Det er samtidig en stor styrke for avisen, at Karin Dahl Hansen, som ligeledes har erfaring fra lang tids ansættelse på avisen, bliver ny chefredaktør. Hans-Christian Kock har gennem sine mange år på

Kristeligt Dagblad bevist sit værd som kommerciel direktør, og bestyrelsen er meget glad for, at han har sagt ja til at blive ny administrerende direktør,” siger Mogens Madsen.



Om sin fratræden siger Erik Bjerager:



”Min beslutning om at gå har jeg taget med hjernen og ikke med hjertet. Jeg har været meget glad for mit arbejde, og det ligger mig meget på sinde, at Kristeligt Dagblad bliver ført videre på den bedst tænkelige måde. Nu står vi med et rigtigt godt hold til at afløse mig som ny ledelse, både journalistisk og kommercielt. Jeg ser frem til at skulle skrive for avisen, og jeg får mulighed for at gøre meget andet.

Jeg får mere frihed og kan arbejde mere varieret. Det ser jeg frem til.”



Jeppe Duvå, der afløser Erik Bjerager som ansvarshavende chefredaktør, siger:



"Det er en kæmpe publicistisk arv, jeg skal løfte sammen med resten af redaktionen, når vi tre i den nye ledelse tager over fra den 1. juni. Erik har placeret Kristeligt Dagblad som en helt særlig succes i det danske mediebillede. Med mig som ansvarshavende chefredaktør kan læserne regne med, at avisen fortsætter den løbende udvikling, der over årene har gjort den til et stadig mere kvalitetsbetonet medie, samtidig med at avisens navn og grundlag ligger fast."



Karin Dahl Hansen indgår i chefredaktionen sammen med Jeppe Duvå fra den 1. juni.

"Kristeligt Dagblad har dygtige og meget dedikerede medarbejdere, og derfor er jeg overbevist om, at vi i fællesskab kan løfte opgaven med at føre avisen videre. Jeg tiltræder i en nyoprettet stilling, som jeg ser frem til at fylde ud, og vil gøre mit bedste for, at Kristeligt Dagblad udvikler sig, så den er inspirerende, relevant og opmuntrende for vores læsere," siger hun.



Hans-Christian Kock, der fra den 1. juni bliver avisens administrerende direktør, siger:



”Som administrerende direktør vil jeg fortsat arbejde for at udvikle forretningen Kristeligt Dagblad. Oplaget, økonomien og arbejdspladsen skal være stærk, for kun på den måde kan vi blive ved med at lave Danmarks bedste kultur- og eksistensavis."

