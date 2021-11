Leder på kunstmuseet Arken fratræder efter klager

En leder på kunstmuseet Arken på Sjælland fratræder sin stilling, efter at tyve medarbejdere har klaget over et "psykisk terroriserende" arbejdsmiljø.

Tirsdag blev vedkommende hjemsendt, men nu fratræder lederem sin stilling.

- Den pågældende fratræder efter gensidig aftale sin stilling på Arken den 31. marts 2022, siger direktør Christian Gether i en skriftlig udtalelse til Jyllands-Posten.

Han afviser at udtale sig om, hvad begrundelsen til fratrædelsen er.

- Jeg kan ikke udtale mig om nogen medarbejderes ansættelses- eller fratrædelsesvilkår, skriver han.

Han oplyser desuden, at man vil indføre en whistleblowerordning, ugentlige fællesmøder for hele museet, som vil blive streamet, og psykologhjælp til medarbejdere.

Tidligere på ugen rettede en større gruppe medarbejdere hård kritik af arbejdsklimaet på museet Arken i Ishøj nær København.

- Vi oplever en alvorlig grad af stress og en konstant frygtkultur blandt os medarbejdere, der er forårsaget af krænkende adfærd, grænseoverskridende handlinger og magtmisbrug, lød det i brevet.

Det er 20 anonyme medarbejdere, som står bag brevet, der er sendt til museets bestyrelse og ledelse.

Brevet omhandler særligt en enkelt leder. Jyllands-Posten har været i kontakt med lederen, som ikke ønsker at kommentere sagen.

Arken er et af de museer, der trækker flest gæster i Danmark. Sidste år havde museet 274.000 besøgende. Det var det sjettehøjeste i landet.

Ifølge Jyllands-Posten er det en personalesag, som er skyld i oprøret. Det er blusset op, efter en kunstfaglig chef er blevet fyret.

Tirsdag mødes bestyrelsen igen, og da vil man diskutere hele forløbet.

Arken har hyret konsulentfirmaet Crecea til at undersøge arbejdsforholdene nærmere.

Det var også Crecea, der tidligere i år undersøgte klager over arbejdsmiljøet på kunstmuseet Aros i Aarhus.

Undersøgelsen konkluderede, at der havde været ledelsesmæssige problemer og krænkelser på Aros og førte til, at direktør Erlend Høyersten forlod museet.

/ritzau/