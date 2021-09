For nylig kunne man på et af de mange pressefotos, der når ud til resten af verden fra Afghanistan, se flygtende mennesker stå i kø til et chartret fly i Kabuls lufthavn. Det var et fly fra selskabet med det paradisiske navn Air Europa. Pressefotoet illustrerede essensen af situationen. Angste og forfulgte mennesker, uden håb for fremtiden, der søger mod den verdensdel, der står for alt det modsatte: sikkerhed, tryghed og fremtidshåb.