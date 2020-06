Ledere frygter skattesmæk: Feriepenge skal være frivilligt

Det skal være op til den enkelte at afgøre, om man vil have udbetalt indefrosne feriepenge, mener Lederne.

Fagforeningen Lederne mener, at udbetalingen af de indefrosne feriepenge skal være frivillig.

Lederne påpeger, at de mere end 400.000 danskere, der betaler topskat, risikerer at skulle betale mere i skat, hvis de får pengene nu, end hvis de venter til pensionsalderen, som det oprindeligt var meningen.

- Det er vigtigt at huske, at feriepengene er lønmodtagernes egne penge, og derfor skal man naturligvis også selv kunne bestemme, om man vil tage imod tilbuddet om at få udbetalt pengene nu, siger direktør Henrik Bach Mortensen.

- For de over 400.000 danskere, som betaler topskat, kan det nemlig give et skattesmæk at få pengene nu, fremover som oprindelig planlagt når de går på pension, siger han i en skriftlig kommentar.

Ritzau forsøgte mandag at få afklaret, om udbetalingen af feriepenge er tvungen, men Beskæftigelsesministeriet er ikke vendt tilbage med et svar.

/ritzau/