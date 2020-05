Ledige skal løftes ud af coronakrisen med uddannelse

FH-formand Lizette Risgaard siger, at fejl fra finanskrisen ikke må gentage sig, når regningen skal betales.

- Det må ikke igen blive de mennesker, der har mindst, som ender med at betale det meste af regningen for krisen, sådan som vi så det under finanskrisen.

Det siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), fredag i sin 1. maj-tale.

Den bliver på grund af coronakrisen vist på Facebook.

- Denne gang skal vi vise, at der er en solidarisk vej ud af krisen. Det vil vi i fagbevægelsen kæmpe benhårdt for, siger formanden for FH, der har 1,4 millioner medlemmer.

FH har 1. maj lanceret en såkaldt opkvalificeringsplan, der skal få ledige gennem coronakrisen.

Planen har en pris af cirka en milliard kroner, og den skal være med til at få 37.000 ledige og beskæftigede lønmodtagere videre på arbejdsmarkedet ved hjælp af ny uddannelse eller efteruddannelse.

Her indgår blandt andet forslag om at fjerne ventetider for, at ledige kan få lov til at uddanne sig inden for brancher, der mangler arbejdskraft, eller i forhold til at de kan gå i voksenlære.

- Når der nu ingen job er, så er det nu, vi skal sikre et løft i uddannelse til de ledige. Denne gang skal det lykkes.

- Vi skal uddanne, mens tid er, så vi er klar til at tage de nye job, der opstår, når coronaen har sluppet sit tag i os, siger Lizette Risgaard.

Fagbevægelsens Hovedorganisation vil også afsætte flere penge til, at ledige kan komme på korte erhvervsrettede kurser, lige som dagpengemodtagere over 30 år skal have 110 procent af deres dagpengesats, hvis de går i gang med en erhvervsuddannelse.

- Efter sundhedskrisen bliver målet at genopbygge et godt velfærdssamfund, som alle bidrager til. Så vi er klar til de næste udfordringer, der måtte komme, siger Lizette Risgaard.

/ritzau/