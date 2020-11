Ledigheden er eksploderet i USA

* En stærk økonomi har været Trumps bedste kort til at blive genvalgt. Inden coronapandemien ramte i foråret, var ledigheden under hans præsidentskab på 3,5 procent - den laveste i 50 år.

* Nedlukninger kastede landet ud i en økonomisk krise ikke set siden Den Store Depression, der begyndte i 1929. I april toppede ledigheden med 14,7 procent. Nu ligger den på 7,9 procent.

* Målinger har vist, at vælgerne tidligere i valgkampen har haft mest tillid til, at Trump kan genoprette økonomien.

