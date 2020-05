Ledigheden er steget med 48.000 under coronakrisen

Sådan ser regeringen på dansk økonomi de næste år

Tirsdag har finansminister Nicolai Wammen (S) præsenteret regeringens halvårlige økonomiske redegørelse.

Her er en status over dansk økonomi og en prognose for, hvordan regeringen regner med, at det vil gå de kommende to år:

Realvækst i bnp (bruttonationalprodukt):

2019: 2,4 procent, 2020: -5,3 procent, 2021: 4,0 procent.

Privatforbrug, realvækst:

2019: 2,2 procent, 2020: -3,0 procent, 2021: 3,7 procent.

Stigning i priser på enfamiliehuse:

2019: 2,9 procent, 2020: -4,2 procent, 2021: 0,5 procent.

Underskud på den strukturelle saldo i procent af bnp. Den afgør, om den finanspolitik, politikerne beslutter, lever op til budgetloven, der siger, at det årlige strukturelle underskud højst må være på en halv procent af bruttonationalproduktet:

2019: 0,4 procent, 2020: -0,1 procent, 2021: 0,4 procent.

Vækst i det offentlige forbrug:

2019: 0,2 procent, 2020: 1,8 procent, 2021: 0,1 procent.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet.

/ritzau/