Ledigheden forventes at stige med 43.000 i 2020

Grundet coronakrisen forventes der i 2020 at være 43.000 flere ledige end i 2019, viser Økonomisk Redegørelse.

Coronakrisen fortsætter med at påvirke dansk økonomi og beskæftigelsen.

Det fremgår med al tydelighed af den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse, som er blevet præsenteret mandag.

Den viser, hvordan regeringen ser på dansk økonomi de kommende år.

For 2020 skønner regeringen, at det gennemsnitlige antal fuldtidsledige bliver på godt 147.000 personer. Det er 43.000 flere end i 2019.

Der er dog en forventning om, at kurven vender, i takt med at samfundet åbnes mere op.

Ledigheden forventes at falde i hele 2021. Sammenlignet med 2020 skønnes ledigheden at blive 9000 fuldtidspersoner lavere, fremgår det af redegørelsen.

Det betyder, at der ved udgangen af 2021 ventes at være cirka 30.000 færre ledige end ved begyndelsen af 2021, lyder det.

Danmark står over for den økonomisk mest skrøbelige situation siden Anden Verdenskrig. Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde.

- Danmark har klaret sig bedre igennem krisen end frygtet. Sundhedsvæsnet har kunnet følge med, og det økonomiske tilbageslag har været mindre end i andre lande.

- Dagens ledighedstal viser, at det går i den rigtige retning, men der er lang vej endnu. Derfor er det positivt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i nat kunne indgå en aftale om arbejdsdeling, siger Wammen.

Ministeren henviser til aftalen, der giver virksomheder mulighed for at dele arbejdet mellem medarbejderne i stedet for at skulle fyre dem. Aftalen gælder for resten af året.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der per 30. august i alt er 165.065 ledige. Det er en stigning på 33.279 fra og med 9. marts, hvor coronakrisen førte til, at store dele af samfundet lukkede ned.

- Flere danskere vil miste deres arbejde. Nogle virksomheder vil dreje nøglen om. Det gælder ikke mindst eksportvirksomhederne. Fremtiden er usikker, og derfor er det vigtigt, at vi har råd til at sætte ind, siger Wammen, som sammen med Økonomisk Redegørelse præsenterer regeringens forslag til en finanslov.

Det er i sidstnævnte, at der skal sikres penge, som kan få Danmark igennem coronakrisen, fastslår finansministeren.

Regeringen vil afsætte 9,2 milliarder kroner til yderligere økonomiske tiltag på grund af coronakrisen.

/ritzau/