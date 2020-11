Leif Lahn er ny gruppeformand i Socialdemokratiet efter minksag

Minksagen åbnede for en mindre rokade, som betyder, at Leif Lahn Jensen bliver ny gruppeformand.

Det bliver den erfarne folketingspolitiker Leif Lahn Jensen, der bliver ny gruppeformand i Socialdemokratiet efter Flemming Møller Mortensen, der torsdag blev udnævnt til udviklingsminister.

Udnævnelsen fandt sted på et gruppemøde fredag, oplyser Socialdemokratiet.

Gruppeformanden fungerer som ordstyrer ved gruppemøder og som intern leder i folketingsgruppen.

Det er populært sagt også ham, der banker folk på plads i overført betydning, hvis der folketingsmedlemmer, som handler imod partiets interesse.

Det er en post, som den tidligere havnearbejder fra Grenaa har en vis erfaring med, da han også var gruppeformand i en periode under daværende statsminister Helle Thornings Schmidts (S) regering.

Han er kendt som en engageret beskæftigelsesordfører med et bramfrit sprog, hvilket han nok skal få brug for i den velkendte rolle.

Udnævnelsen skyldes minksagen, hvor daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) trådte tilbage onsdag.

Alle mink i Danmark skulle aflives på grund af en mutation i coronavirus, oplyste regeringen på et pressemøde for to uger siden.

Det har siden vist sig, at der ikke var grundlag i loven til det, og derfor trådte Mogens Jensen tilbage efter stor kritik fra støttepartierne og ikke mindst blå blok.

Det førte til, at udviklingsminister Rasmus Prehn blev ny fødevareminister, og Flemming Møller Mortensen tog over efter ham.

Ny gruppenæstformand er Christian Rabjerg Madsen, mens Jens Joel indtræder som medlem af gruppeledelsen.

/ritzau/