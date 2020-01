Lejere er lettede: Boligaftale gør det svært for spekulanter

Lejernes Landsorganisation er tilfreds med boligaftale, som begrænser muligheden for at sætte leje hurtigt op.

Det er positivt for lejerne i landets største byer, at ejendomsopkøbere fremover først må sætte huslejen op, fem år efter at de har renoveret en lejlighed.

Sådan lyder det fra Helene Toxværd, der er formand for Lejernes Landsorganisation (LLO), efter at et flertal i Folketinget torsdag indgik en boligaftale.

- Det er en god dag for alle lejerne. Det er især for de lejere, der er allermest pressede i vores store byer - de unge, singlerne og lav- og mellemindkomsterne - som har svært ved at finde en billig bolig.

- Den her aftale gør, som vi ser det, at man ikke kan komme ind hurtigt på markedet, renovere og hæve huslejen hurtigt, siger Helene Toxværd.

Aftalen indeholder en femårige karensperiode. Den betyder, at lejen først kan sættes op fem år efter en modernisering af lejligheden.

Helene Toxværd vurderer, at aftalen vil sætte en kæp i hjulet for spillere som den amerikanske kapitalfond Blackstone, som flere gange i hovedstadsområdet har opkøbt ejendomme, renoveret lejlighederne og sat huslejen kraftigt op.

- Problemet har været, at vi har set alt for mange kortsigtede investorer, som har villet hive penge ud af lejeboligmarkedet. Det kunne ligeså godt have været aktier, de havde investeret i.

- Så vi håber, at den her aftale gør, at de, der investerer i boligmarkedet, også har en interesse i at skabe en god boligsektor, siger Helene Toxværd.

- Vi ser den her aftale som en håndsrækning til de lejere, der har det allersværest på boligmarkedet i dag, siger hun.

Regeringen havde oprindeligt ønsket en karensperiode på ti år. Den blev i forhandlingerne sat ned til syv år og endte på fem år.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti.

/ritzau/