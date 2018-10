Lejr med filippinske chauffører ved Padborg er ryddet

Filippinske chauffører har boet i lejr i Padborg. De har levet under kummerlige forhold, mener 3F.

Filippinske lastbilchauffører har ifølge fagforeningen 3F boet under tvivlsomme forhold i en lejr nær Padborg.

Men efter at historien har kørt i medierne, er lejren nu blevet ryddet.

Det fortæller Jørgen Christensen, der er brancheformand for transport i 3F Aabenraa.

- I dag er der pænt ryddet op derovre, og der er ikke noget spor af mennesker derovre.

- Men vi har før set, at der bliver ryddet op, når der er blevet raslet med sablen, siger Jørgen Christensen, der tirsdag morgen har været på området, hvor chaufførerne har boet.

Chaufførerne er ansat i et polsk datterselskab til Kurt Beier Transport, som ejer den plads, hvor lejren har ligget.

Ifølge 3F har der været op mod 200 chauffører i lejren, og fagforeningen mener, at forholdene har været kritisable.

- De har boet under kummerlige forhold. Det er en trailer med en presenning op over, og så har de en skummadras liggende i bunden af traileren.

- Det er forfærdeligt i det her kolde vejr, vi har haft på det seneste. Det er ikke forhold, jeg ville byde min værste fjende, siger Jørgen Christensen.

Hos Kurt Beier Transport afviser direktør Karsten Beier, at forholdene skulle være kritisable. Han siger, at firmaet lever op til alle love og regler.

- De har et sted at sove, og vi giver dem kost og logi. Jeg har ikke nogen, der kommer til mig og siger, at de ikke vil være her. Alle kan tage hjem, som de vil, hvis de ikke vil arbejde for os, har han sagt til Fagbladet 3F.

/ritzau/