Lejre-borgmester: Sjælsmark-familier bliver dyre for kommunen

Flere børnefamilier på asylcenteret Avnstrup bliver dyrt, men lokalsamfundet rammes ikke, mener borgmester.

Det er urimeligt at pålægge en lille kommune som Lejre de store administrative udgifter, som formentlig følger med flytningen af børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm til Center Avnstrup i Lejre.

Det mener Carsten Rasmussen (S), som er borgmester i Lejre Kommune på Midtsjælland.

- Jeg er pessimistisk omkring, at vi får en stor ekstra byrde, som bliver pålagt borgerne i Lejre. Det burde der være kompensation til.

- Sagsbehandlingen, som kan blive tung, påhviler kommunen. Det burde været centralt dækket, for jeg er ret sikker på, at det her vil give os en større byrde, end der har været. Det har Hørsholm også kippet med flaget om, siger han.

Udrejsecenter Sjælsmark, hvor børnefamilierne bor på nuværende tidspunkt, ligger i Hørsholm Kommune.

I forhold til selve placeringen har Carsten Rasmussen ikke mange kommentarer.

- Det tror jeg ikke, vi kan lave så meget om på, og jeg kan som udgangspunkt ikke se udfordringer i forhold til lokalsamfundet.

- Så jeg er optimistisk, i forhold til at det ikke giver problemer, men det ville være dejligt at undgå diskussionen om økonomi, lyder det.

Da borgmesteren først blev orienteret onsdag aften, kender han endnu ikke alle detaljer. Men han vurderer, at udgifterne kan komme til at tære på kommunekassen.

- Vi er forvejen presset på det område, og det vil nok koste nogle ekstra ressourcer, som vi må finde andre steder, og det er det dårlige.

- Jeg har ikke et overblik over, hvad det vil koste, men det må vi se nærmere på. Vi bliver ikke rigere. Hvis vi skal afsætte flere ressourcer, må vi tage dem fra et andet sted, lyder det fra Carsten Rasmussen.

Stor kritik af forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark fra blandt andet Røde Kors betød, at regeringen og støttepartierne i november aftalte, at børnefamilierne på Sjælsmark skal flytte ud inden april 2020.

Røde Kors har opgaven med at drive Center Avnstrup til og med 2020, hvorefter det skal i udbud.

/ritzau/