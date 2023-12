Lejre Kommune uddeler sandsække til sikring mod oversvømmelse

I Lejre Kommune er man tirsdag begyndt at uddele sandsække ud til borgerne, så de kan sikre deres huse mod oversvømmelse i dagene op til jul.

Det oplyser beredskabschef i Lejre Brandvæsen Frank Praefke.

Det sker, efter at Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tirsdag har udsendt en forvarsel om stormende kuling og forhøjet vandstand torsdag til lørdag de fleste steder i landet.

- Huse, som ligger tæt på strandkanten, er i risiko for at blive oversvømmet, hvis DMI's prognose holder stik, siger Frank Praefke.

Ifølge prognosen kan Isefjord og Roskilde Fjord blive hårdt ramt af forhøjet vandstand, som kan komme op mellem 140 og 180 centimeter over daglig vande.

Derfor er det ifølge Frank Praefke vigtigt at få sikret sin bolig, hvis man bor tæt ved vandet.

- Siden klokken 15.00 tirsdag har vi åbnet to steder i Lejre Kommune, hvor borgerne kan komme og hente sandsække til at sikre deres bolig. Det kan de til og med fredag, siger Frank Praefke.

Desuden har beredskabet indkaldt frivilligt personale til at komme og assistere med at fylde sand i sækkene.

- Vi appellerer også til, at borgerne i Lejre Kommune kommer og hjælper til - eksempelvis hvis naboen ikke er hjemme op til jul, siger Frank Praefke.

For 10 år siden fik stormen Bodil vandstanden i Isefjord og Roskilde Fjord til at stige med over to meter. Her blev flere boliger ramt af oversvømmelse.

Andre beredskaber i landet holder også øje med udviklingen af DMI's prognoser om forhøjet vandstand. Eksempelvis Nordjyllands Beredskab.

Det siger beredskabschef Lars Bjørndal.

- Vi har kontaktet de kommuner, der kan blive berørt af forhøjet vandstand og bedt dem om at aktivere deres planer og forberede sig.

Blandt andet har kommunerne højvandslukkere forskellige steder. De kan sikre, at vandet ikke løber baglæns ind i kloaksystemet.

- Kommunerne er vant til at forholde sig til risikoen for forhøjet vandstand, og de ved, hvor de har lokale udfordringer. Vi er der for at hjælpe dem, hvis der sker noget uforudset, siger Lars Bjørndal.

Ifølge ham er det derfor for tidligt at sige, om beredskabet vil blive forhøjet i Nordjylland.

