Lektor: Danmarks usikre kontakttal kan næppe bruges i praksis

Der bliver lagt for meget vægt på det kontakttal for epidemien, som Statens Serum Institut hver uge beregner.

For det er så usikkert, at det er svært at bruge i praksis til at fortælle, om epidemien er aftagende eller i vækst.

Det mener Viggo Andreasen, lektor ved Roskilde Universitet med speciale i matematisk epidemiologi.

- Det kontakttal, som Statens Serum Institut beregner, mener jeg, er forbundet med så stor usikkerhed, at det faktisk er svært at bruge i praksis til at vurdere epidemiens udvikling.

- Det har at gøre med den måde, man korrigerer for den svingende testaktivitet i landet. Det har været en udfordring, lige siden vi begyndte at teste meget i Danmark, siger han.

De svingende testmønstre giver meget usikkerhed om tallet. Det fremgår også, når kontakttallet hver tirsdag bliver offentliggjort.

Ideelt set ville man kunne bruge et præcist kontakttal til at finde ud af, om epidemien er i vækst eller aftagende.

Og det ville så kunne bruges til at se, om der er det rigtige niveau af restriktioner i landet, fortæller Viggo Andreasen.

I princippet kan det altså give en god indikation af epidemiens udvikling. Men det giver ifølge Viggo Andreasen alligevel ikke mening at bruge mere krudt på at få et mere præcist og brugbart kontakttal.

- Jeg tror ikke, det er nyttigt at forsøge at regne et mere præcist kontakttal ud. Man skal gøre sig klart, at det er et matematisk abstrakt begreb, som bygger på forudsætninger, der ikke helt holder, siger han.

Det abstrakte handler blandt andet om, at det ifølge udregningerne er muligt for alle at møde alle, selv om de befinder sig vidt forskellige steder i landet. Og det er svært at gøre rede for lokale sammenklumpninger af mennesker.

Viggo Andreasen har heller ikke selv noget bud på, hvordan kontakttallet bedre kunne udregnes, så det bliver mere brugbart. Men der er andre parametre at kigge på, mener han.

- Generelt i Danmark har vi rigtig gode overvågningsdata i forhold til næsten alle andre lande i verden. Og der er heller ikke andre lande i verden, der kan udregne et helt præcist kontakttal.

- Min anbefaling vil være at se mere på andre parametre som hospitalsbelastning, antal smittede og måske lægge lidt mindre vægt på kontakttallet, siger han.

/ritzau/