Lektor: Danskerne holder døren åben for it-svindlere

Hver tiende ung har tabt penge til it-svindel i 2018, viser rapport. Lektor bebrejder tillidssamfundet.

Vi er blevet dårligere til at gennemskue, når it-kriminelle forsøger at svindle os, og flere danskere taber også penge til svindlerne.

Det viser en rapport fra Microsoft, der i 16 udvalgte lande har undersøgt, hvor stor en del af befolkningen, der har været udsat for og falder for it-kriminalitet.

Undersøgelsen, der ifølge Microsoft er repræsentativ, er foretaget i 16 lande med 1000 respondenter per land.

Ifølge Jens Myrup Pedersen, lektor ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, er danskerne særligt sårbare, fordi vi blandt andet har baseret vores samfund på en høj grad af tillid.

- Generelt er vi som danskere et ret tillidsfuldt folkefærd, der stoler på hinanden, og som åbner døren for andre på vej ud, uden at tjekke om personen på vej ind har nøglekort.

- Det afspejler sig i, hvordan vi opfører os online, siger han.

Når det kommer til fupopkald og svindelmails er det især unge, der hopper i med begge ben. Således har hver tiende i alderen 24 til 37 år inden for det seneste år mistet penge til it-svindel.

For personer over 53 år er det kun to procent.

Ifølge Jens Myrup Pedersen skyldes det den måde, som unge bruger internettet på.

- Jeg synes, det er et vildt højt tal. Det kommer egentlig bag på mig, at de unge, som burde være den næste generation af digitale borgere, bliver så hårdt ramt.

Der er dog ifølge lektoren mange ting, der tyder på, at tilliden er særligt høj blandt de unge "superbrugere", som nemt begår sig online, men som ikke kender til den bagvedliggende it.

- Unge bruger nettet mere, end andre generationer gør. De har en mindre kritisk kultur, til hvor de køber ting. De er vant til nethandel og kigger ikke så meget efter e-mærket. De er altså vant til at have en tillidsfuld adfærd på nettet.

Ifølge Jens Myrup Pedersen ligger der et langt, sejt træk foran danskerne, hvis vi skal komme it-svindlen til livs, og det begynder ifølge ham med at sætte it-sikkerhed på skoleskemaet.

- Det vil altid være et våbenkapløb. På den ene side bliver vi mere opmærksomme, og der kommer et større fokus på uddannelse og sikkerhed, men svindlerne bliver også bare bedre og bedre, siger han.

Microsoft får hver måned 11.000 henvendelser fra ofre for svindel verden over. Over en tredjedel af svindelnumrene er fupopkald.

/ritzau/