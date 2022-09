Lektor: De ukrainske soldater har sådan set brug for alt

Det handler om at hjælpe ukrainerne til at lave flere soldater hurtigere end russerne, siger lektor på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen

Ukraine har takket ja til et tilbud fra Danmark om, at ukrainske soldater kan trænes på dansk jord. Det sagde forsvarsminister Morten Bødskov (S) tidligere på ugen fra Kyiv, hvor han besøger den ukrainske forsvarsminister. Det vides endnu ikke, hvor i Danmark træningen skal foregå, hvor mange soldater det drejer sig om, og hvornår de første ankommer. Men Peter Viggo Jakobsen, der er lektor på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, siger, at Danmark er klar.

Hvad kan Danmark hjælpe de ukrainske soldater med, Peter Viggo Jakobsen?