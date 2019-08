Lektor: Grønland er vigtigt brik i USA's missilforsvar

Kinesisk indflydelse og en russiske polarbase øger Thule-basens betydning for USA, vurderer lektor.

Der er gode militære argumenter for, at USA har en interesse i, hvad der foregår på Grønland. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rahbek-Clemmensen.

Natten til fredag har Wall Street Journal skrevet, at USA's præsident, Donald Trump, har talt med rådgivere om fordelene og det praktiske i et køb af Grønland.

Jon Rahbek-Clemmensen forklarer, at selv om et køb af Grønland næppe er muligt eller den nemmeste vej for USA at opnå sine mål på Grønland, er det ikke tilfældigt, at Trump har kastet sit blik på verdens største ø.

- Grønland er særligt militært interessant for USA, fordi Thule-basen er en del af det amerikanske missilforsvar, siger han.

- Basen skal advare amerikanerne om et missilangreb hen over Nordpolen.

Hvis en fremtidig konflikt mellem USA og Rusland eller anden stormagt skulle komme, spiller USA's missilforsvar en afgørende brik i det amerikanske forsvar, forklarer lektoren.

Både Kina og Ruslands handlinger har skærpet behovet for amerikansk kontrol med, hvad der sker i omegnen af Thule-basen og særligt i forbindelse med byggeriet af nye lufthavne.

- Problemet er, at kinesiske investeringer kan give Kina noget indflydelse i Grønland, som Kina kan bruge til måske at forstyrre den amerikanske tilstedeværelse, siger han.

- Derudover har Rusland bygget en base i deres del af Arktis, som muliggør et militært angreb mod Thulebasen.

- Det handler om at sørge for, at de ikke kan lave et overraskelsesangreb, der slår Thulebasen ud af spil. For at gøre det skal man have nogle radarer nær på Thule, og at man har nogle kampfly klar med kort varsel til at slå et russisk angreb tilbage.

- Det kræver, at de her lufthavne er kompatible med de amerikanske fly.

Det sidstnævnte handler blandt andet om, at lufthavnene skal have landingsbaner med den rigtige længde og de rigtige anlæg til at håndtere amerikanske kampfly såsom F-35-fly.

Derudover nævner Jon Rahbek-Clemmensen, at Grønland også spiller en vigtig rolle i forhold til kontrol med ubåde i havet syd for Grønland.

