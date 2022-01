Lektor: Høje smittetal kan føre til flokimmunitet om en måned

Med de nuværende høje coronasmittetal vurderer en lektor, at Danmark vil have opnået flokimmunitet om en måned.

Det skriver TV 2.

- Vi begynder at se slutningen om en måned, siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, til mediet.

Ordet "flokimmunitet" betegner, hvornår der er opnået så stor immunitet i befolkningen, at corona ikke længere kan sprede sig bredt i samfundet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lone Simonsen, der er professor og leder af PandemiX Centret på samme universitet, vurderer, at det kan blive aktuelt inden for de kommende måneder.

Skulle der opstå flokimmunitet, betyder det dog ikke, at borgerne kan vinke farvel til epidemien, understreger Viggo Andreasen.

- Det er ikke en tilstand, som holder ved, fordi den bygger på immuniteten fra vacciner samt fra tidligere infektioner, og den immunitet forsvinder med tiden.

Han mener desuden, at det fremadrettet kommer til at handle om, at samfundet skal lære at leve side om side med virusset.

- Folk mister gradvist deres immunitet, og så bliver der udbredt lidt smitte i samfundet, hvilket vil give noget immunitet tilbage. Alternativt kan man vaccinere sig til immuniteten, lyder det.

Han forventer, at vi i fremtiden vil se, at efterårets coronabølger vil blive mindre og mindre, som årene går.

At det er den nye omikron-variant af corona, der er begyndt at dominere, skal man formentlig ikke være så ked af, mener Tyra Grove Krause, der er faglig direktør hos Statens Serum Institut (SSI).

For nylig gav hun udtryk for, at varianten viser tegn på, at den giver et mildere sygdomsforløb end øvrige varianter.

Hun vurderer, at når en meget stor del af samfundet kommer til at blive smittet med corona, så opnår vi en tilstand, der kommer til at minde om flokimmunitet. Det sagde hun i et interview med DR.

/ritzau/