Lektor: Lærere uden uddannelse mangler afgørende kompetencer

Det går ud over elevernes læringsudbytte, når flere lærere ikke har en læreruddannelse, vurderer lektor.

Det kan have omfattende konsekvenser for eleverne, når op mod hver femte lærer i folkeskolen ikke har en læreruddannelse.

For uden en læreruddannelse mangler læreren vigtige kompetencer, siger Jørn Bjerre, der er lektor i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet.

- Man skal have lært at tænke pædagogisk. Man skal have lært at styre en klasse og få elever med forskellige forudsætninger til at arbejde sammen. Og det har man ikke, medmindre man har fået en uddannelse i det

- Når tæt på 20 procent ikke har en uddannelse, så begynder det at være så mange, at det går ud over det samlede læringsudbytte, som eleverne har krav på i folkeskolen, siger han.

Han sammenligner det med at blive behandlet af en sygeplejerske, som ikke er uddannet.

En ny analyse fra tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at andelen af lærere uden en læreruddannelse er steget fra 10,3 procent i 2012 til 18,1 procent i 2019.

I runde tal svarer det til, at der var cirka 5000 i lærerstillinger uden læreruddannelse i 2012 til omkring 9100 i 2019.

Den største gruppe af læreransatte uden en læreruddannelse er ifølge analysen personer "uden erhvervskompetencegivende uddannelse". Det omfatter primært personer med en gymnasial uddannelse.

Ifølge Jørn Bjerre kan lærere, der kommer direkte fra gymnasiet, godt have god forståelse for stoffet. Men det er ikke nok.

- En ung, der kommer lige fra gymnasiet, har stor viden om de ting, der bliver undervist i, fordi vedkommende selv har lært det.

- Men det rent teknisk at kunne bryde det ned og gøre det til en læreplansbaseret undervisning, der gør, at eleverne får præcis den udfordring, der svarer til deres niveau, er en helt, helt anden og langt mere teknisk kompetence, som kræver formel uddannelse, siger han.

Han påpeger derfor også, at problemet ikke er, at der ind i mellem er lærere, som ikke er uddannede. Problemet er, at der er så mange af dem i folkeskolerne.

Ifølge analysen er der store regionale og lokale forskelle på, hvor mange lærere der ikke har en læreruddannelse. Andelen er størst på Sjælland og Lolland-Falster.

I flere sjællandske kommuner er det omkring 30 procent, der ikke har en læreruddannelse.

/ritzau/