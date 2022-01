Lektor: Malis beslutning er uhørt og overraskende

Det er uhørt, at Mali beder danske soldater rejse. Men landet er i sin gode ret, siger Peter Viggo Jakobsen.

Det er både overraskende og helt uhørt, at Mali har bedt danske soldater om at rejse hjem, siger lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

Han henviser til, at 15 lande, herunder Frankrig, har bekræftet, at Danmarks tilstedeværelse bygger på en klar aftale med overgangsstyret i det vestafrikanske land.

- Danmark har overholdt alle regler. Set i det lys er det overraskende, at soldaterne nu sendes hjem.

- Vi er der jo på en invitation fra styret selv, og alt papirarbejdet er i orden, siger Peter Viggo Jakobsen.

Men det er Malis ret at ændre holdning til de danske soldaters tilstedeværelse.

- Når de af den ene eller anden grund ikke ønsker vores tilstedeværelse, så er de i deres gode ret til at sende os ud igen.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil Danmark med det samme begynde hjemtagning af soldaterne.

Det oplyser han torsdag efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn.

Beslutningen kommer, efter at Mali tidligere i denne uge meddelte, at de danske soldater ikke havde tilladelse til at være i landet.

At det er de danske soldater, som styret peger på, skyldes, at Mali går efter et lille land, siger Peter Viggo Jakobsen.

Det vil de ikke bede et stort land, som Frankrig, der leder missionen, om at gøre.

- De sparker til Danmark, fordi vi ikke kan lave helt så meget ballade som Frankrig. I deres utilfredshed med EU's kritik, sparker de til nogen, som de ved, ikke kan sparke igen.

Målet med operationen, der har navnet Barkhane, er at hjælpe lokale styrker med at bekæmpe terrorisme i Sahel-regionen, som Mali er en del af.

Trods indsatsen, der har stået på i mange år, er Mali stadig hårdt plaget af angreb fra ekstremistiske grupper.

Regeringen i Mali er kommet til ved et kup, og den er samtidig kommet på kant med EU, fordi styret har udskudt et ventet valg i næste måned i op til fem år.

Ifølge flere kilder har man også hyret lejesoldater fra den kontroversielle russiske Wagner-gruppe til at træne styrets soldater.

I alt er cirka 105 danske soldater og et hold kirurger udsendt.

Med beslutningen om nu at sende dem hjem igen, løber Mali en stor risiko for at miste udviklingsstøtte. Den er de dybt afhængig af, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Mali spiller højt spil med beslutningen, for landet risikerer, at Danmark stopper udviklingsbistanden. Set med mine øjne er det helt sort, det regeringen i Mali har gang i.

