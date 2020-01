Lektor: Også kronprinsparrets børn vil liste ud ad bagdøren

Kronprinsparret har fire børn. Flere af dem vil nok søge væk fra offentlighedens skue, vurderer historiker.

Der er god sandsynlighed for, at danske prinser og prinsesser i fremtiden vil prøve at trække sig væk fra kongehuset, ligesom prins Harry og hertuginde Meghan har gjort det i Storbritannien.

Det vurderer Michael Bregnsbo, lektor i historie ved Syddansk Universitet, som blandt andet forsker i hofliv.

- I det danske kongehus er der så mange børn, der aldrig kommer i nærheden af at arve tronen.

- Og der kan man nok forestille sig, at mange af dem fremfor at leve af at være kongelige hellere vil have en normal tilværelse med et normalt familieliv og arbejde, siger Michael Bregnsbo.

Ifølge Michael Bregnsbo gælder den forudsigelse også flere af kronprinsparrets fire børn.

Han uddyber, at de på den måde også lettere kan undgå offentlig kritik, hvis de tjener deres egne penge.

- Det er et meget stort pres at være en offentlig person i offentlighedens søgelys og have hele pressen med, uanset hvor man færdes.

- Så hvorfor ikke i stedet slå sig til ro med en mere fredelig og normal tilværelse langt fra hoffets glans og mediernes søgelys, siger Michael Bregnsbo.

I britiske medier bliver det vurderet, at en stor del af årsagen bag, at prins Harry og hertuginde Meghan er trådt et skridt tilbage, er, at de er trætte af hele tiden at være i mediernes søgelys.

Michael Bregnsbo understreger, at det ikke er en udmeldelse af kongefamilien at trække sig lidt væk.

- Man vil bare ikke leve af at være kongelig. Der er nogle, der er født først og skal arve tronen. Og der er nogle andre, der må finde noget andet at lave, siger han.

Han peger på, at flere forskellige job kan være relevante for medlemmer af kongefamilien.

Historisk er et job som officer oplagt. Derudover er det meget muligt, at de finder arbejde i fremtrædende stillinger i velgørende organisationer. Men mere "ydmyge" job er også en mulighed, lyder vurderingen.

I Danmark har dronning Margrethe meldt ud, at kun prins Christian kommer til at kunne leve af apanage, når han bliver voksen. Hendes syv andre børnebørn må derfor selv sørge for at tjene penge.

/ritzau/