Lektor: Risiko ved J&J-vaccine svarer til andre vacciner

Otte personer er ramt af særlige blodpropper efter vaccination. Samme risiko ses dog ved andre vacciner.

Da den første sending coronavacciner fra Johnson Johnson i sidste uge kom til landet, blev vaccinerne lagt på køl - og der er de blevet.

Det skete, efter der i USA blev set otte tilfælde af særlige blodpropper blandt de syv millioner personer, som havde fået vaccinen.

Tirsdag er det så besluttet, at syndromet skal tilføjes produktbeskrivelsen som en mulig - men yderst sjælden - bivirkning.

Risikoen ved vaccinen svarer til den, der ses ved andre vacciner, hvis de amerikanske tal står til troende.

Det fortæller Christian Wejse, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet.

- Det svarer til den risiko, vi kender fra mange andre vacciner - primært hvor den alvorlige bivirkning så er et allergisk chok.

- Det ligger også i størrelsesordenen én ud af en million vaccinerede - for eksempel ved influenzavaccinen, fortæller han.

Trods den sjældne bivirkning vurderer Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) stadig, at fordelene ved vaccinen opvejer de risici, som er.

Samme vurdering nåede EU-organet frem til omkring vaccinen fra AstraZeneca.

Den valgte Danmark dog efter en undersøgelse helt at droppe at bruge, mens andre lande blot har begrænset den til specifikke aldersgrupper.

Her nåede en dansk undersøgelse baseret på danske og norske tal frem til, at en ud af 40.000 kan få alvorlige blodpropper ved at få vaccinen.

Ifølge Christian Wejse kan det dog være svært direkte at sammenligne tallene for de to vacciner, da der i USA ikke er samme nationale registrer

Hvorvidt vaccinen fra Johnson Johnson skal blive på køl, vides ikke endnu. De danske myndigheder har endnu ikke meldt ud, om den tages i brug.

Tages den ikke i brug, kan det betyde, at datoen, hvor alle voksne danskere er blevet tilbudt en vaccine, rykkes tre uger til udgangen af august.

/ritzau/