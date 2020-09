Lektor ser selvsikker og erfaren dronning på nyt portræt

Dronningens smil på nyt royalt gallaportræt kan være et symbol på erfaring og selvsikkerhed, mener lektor.

Dronning Margrethes smil på et nyt gallaportræt kan være et symbol på hendes øgede erfaring og selvsikkerhed.

Det vurderer Michael Bregnsbo, lektor i historie ved Syddansk Universitet, om dronning Margrethes nye gallaportræt, der mandag er blevet offentliggjort af kongehuset.

- Det slog mig, at hun smiler. Jeg ved, at der er tidligere portrætter, hvor hun ikke gør det. Smilet kan være symbol på, at dronningen er mere sikker i sin rolle som regent, siger han.

Han peger også på, at siden dronningen trådte til som regent i 1972, er tiden blevet mere afslappet. Det kan også være en grund til, at dronningen smiler på portrættet. Hun har haft et mere alvorligt ansigtsudtryk på nogle af sine første portrætter.

Det nye gallaportræt blev taget på Fredensborg Slot i Kuppelsalen i forbindelse med dronningens 80-års fødselsdag i april.

- Der er tradition for, at regentportrætter med mellemrum udskiftes - ofte i forbindelse med særlige begivenheder, jubilæer eller runde fødselsdage, oplyser kongehuset.

Ifølge Michael Bregnsbo understreger billedet et langt og gammelt monarki, som dronningen er seneste led i. Her henviser han til diverse ordner på dronningens kjole og dronningens perlediadem som tegn på traditionen.

- Portrættet skal minde om, at dronningen med sin person symboliserer landet, staten og nationen, siger Michael Bregnsbo.

Perlesættet, dronningen har på, består af diadem, halskæde, øreringe og en broche med brillanter.

Portrættet, som er indfattet i en nydesignet ramme af dansk eg med kongekronen øverst, vil fremover kunne ses ophængt i blandt andet statslige institutioner - herunder ambassader og konsulater samt på danske fartøjer, oplyser kongehuset.

Billedet er taget af fotograf Per Morten Abrahamsen.

/ritzau/