Lektor uenig med minister: Legalisering af cannabis kan stoppe uro

Når justitsminister Peter Hummelgaard (S) ikke mener, at en legalisering af cannabis vil løse uroen på Christiania, tager han fejl.

Det mener lektor og forsker på Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet Thomas Friis Søgaard.

- Det er jo det faktum, at cannabis står uden for rammen for det legale, hvilket gør, at der bliver brugt andre konfliktløsningsmodeller, som aktørerne tyer til, når der opstår uoverensstemmelser, siger han.

I et legalt marked vil man ifølge Thomas Friis Søgaard eksempelvis kunne klage til officielle instanser eller gå til politiet ved konflikter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er ingen tvivl om, at en del af de konflikter, vi ser, er bundet op på, at cannabis er gjort ulovligt fra statens side, fastslår han.

Hummelgaard ser dog ikke løsningen i legalisering.

- At legalisere hashsalg kommer ikke til at være nogen som helst form for løsning på den organiserede bandekriminalitet. Hverken på Christiania eller i resten af Danmark, sagde han til DR søndag.

I interviewet med DR appellerede ministeren til folk om at stoppe med at handle i Pusher Street på Christiania. Ifølge lektoren vil det dog ikke fjerne markedet.

- Det er svært at forudse, hvordan markedet vil reagere. Men man har tidligere set, at når politiet har sat ind over for handlen på Christiania, så rykker den andre steder hen.

- Det kan godt skabe noget uro og nogle forskydninger i markedet, og uro i markedet er tit og ofte koblet til vold, siger Thomas Friis Søgaard.

Thomas Friis Søgaard vurderer, at handlen vil dele sig mellem de omkringliggende gader, andre områder i byen og det mobile marked, hvor folk bestiller via bude.

Lørdag klokken 19.25 åbnede to uidentificerede gerningsmænd ild ved bygningen Stjerneskibet på Christiania. De brugte flere skydevåben til at udføre skyderiet, siger politiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

En 30-årig mand mistede livet efter at være blevet ramt af "adskillige skud".

En 18-årig mand, som blev varetægtsfængslet i sagen, nægter sig skyldig.

Den unge mand menes ikke at være en af de to maskerede mænd, der affyrede skud. I stedet skal den 18-årige have været med til at planlægge drabet og de to mænds efterfølgende flugt, fremgår det af sigtelsen.

Det betyder, at politiet fortsat leder efter de to medgerningsmænd.

Ifølge TV 2 og B.T. var offeret prøvemedlem i Hells Angels.

I kølvandet på skyderiet har National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) udarbejdet et såkaldt konfliktnotat.

Her fremgår det, at der verserer en voldelig konflikt mellem rockergruppen Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

/ritzau/