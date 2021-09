Lektorbestyrelsen: Jesper Petersen (S) vil spare en vigtig kilde til blødt diplomati væk

Lektoratsordningen har eksisteret siden 1937 og er en form for akademisk ambassadørkorps, som er med til at sørge for, at der bliver undervist i dansk ved universiteter i USA, Rusland, Kina og flere andre lande. Men ifølge regeringen skal der spares på årets finanslov, og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) oplyser til Kristeligt Dagblad, at ”lektoratsordningen er dyr at drive i forhold til bevillingens størrelse.” Derfor vil han frem til 2027 udfase ordningen i takt med, at de indgåede kontrakter med udenlandske universiteter løber ud.