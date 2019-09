Letbanes nødstedte passagerer har kørt taxa for kvart million

Midttrafiks samlede udgifter er løbet op i en kvart million kroner på fire måneder på grund af rejsegarantien.

Mange østjyder har de seneste måneder via rejsegarantien fået betalt en taxaregning som følge af en mislykket eller aflyst tur med letbanen.

Midttrafiks samlede udgifter hertil er nu løbet op i en kvart million kroner for maj, juni, juli og august. Den regning ryger videre til Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Det skriver DR Østjylland.

Én af dem, der ganske ufrivilligt har fået en taxatur til Aarhus betalt af det offentlige, er Hjørdis Egekvist fra Hjortshøj.

Hun har pensionistkort, der ikke er gyldigt i myldretiden efter klokken 15.

Derfor var hun omhyggelig med at holde sig inden for tidsbegrænsningen, da hun ankom til Hjortshøj Station.

- Jeg var henne ved toget klokken 14.31 og kunne være på banegården 14.55, men da toget var aflyst, ringede jeg til kundeservice og spurgte, om jeg måtte tage det næste tog. Det var efter klokken 15, forklarer hun.

Men til hendes store overraskelse var beskeden fra Midttrafiks kundeservice et 'nej' - Hjørdis Egekvist skulle ikke tage det næste tog.

- Jeg måtte gerne tage en taxa. Det koster 303 kroner, hvor det andet havde været gratis. Der synes jeg, at det er spild af vores alle sammens penge, at jeg ikke bare kunne have gjort det andet, siger hun til DR Østjylland.

Hjørdis Egekvist blev rådet til at tage en taxa, fordi hun på grund af det aflyste tog var omfattet af rejsegarantien.

Den betyder, at Midttrafik i det her tilfælde skulle sørge for, at hun kom frem til sin destination, da hun var forsinket med toget eller bussen i mere end 20 minutter.

Det kan umiddelbart godt virke som spild af penge, medgiver Martin Tams, der er chef for Midttrafiks kundeservice.

- Vi risikerer dog, at hvis hun var steget på det næste tog, kunne hun være stødt ind i en billetkontrol og få en rigtig dårlig oplevelse ved at have fået en kontrolafgift. I det her tilfælde vil jeg egentlig vurdere, at hun har fået en god service og den rigtige service, siger han.

Udgifterne til de forsinkede letbanepassagerer er accelereret, siden den sidste del af banen mod Grenaa åbnede i slutningen af april.

Trafikselskabet Midttrafiks rejsegaranti dækker nemlig udgifter til bil eller taxa, hvis selskabet er skyld i, at passagerer er mere end 20 minutter forsinket til deres rejsemål.

Det er Midttrafik, som administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og derfor også letbanen.

Midttrafik sender regningen for de mange taxature videre til ejerne af Aarhus Letbane, som er Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

I sidste uge kom det frem, at letbanen er så dyr for netop Aarhus Kommune, at den måske bliver nødt til at nedlægge bybusruter.

/ritzau/