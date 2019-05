Letbanetog i Aarhus kører af sporet

Togdriften er reduceret på letbanen ved Aarhus som følge af afsporet tog. Ingen personer er kommet til skade.

Den forreste del af et letbanetog er lørdag omkring klokken 16 kørt af sporet i Aarhus.

Der er ingen tilskadekomne, men letbanen kører ikke som planlagt lørdag aften.

Det oplyser Jens Velling, der er kommunikationschef hos Aarhus Letbane.

- Vi har desværre en afsporing af et letbanetog, da det forlader Aarhus H og kører ned mod Spanien (gade i Aarhus, red.).

- Vi er ved at undersøge de nærmere omstændigheder, men der har været en form for defekt ved et sporskift, siger han.

På grund af det afsporede tog er togdriften forstyrret lørdag aften.

- Vi kan ikke holde køreplanen, og vi har en noget reduceret togdrift på alle strækningerne på letbanenettet, siger Jens Velling.

Han fortæller, at der er indsat togbusser på strækningen mellem Aarhus Hovedbanegård og Skejby Universitetshospital.

Mellem Viby og Odder samt mellem Grenaa og Østbanetorvet i Aarhus vil der være færre afgange end normalt.

Aarhus Letbane har lørdag aften et køretøj på stedet, der forsøger at få det afsporede letbanetog på skinner igen.

Hvis det ikke lykkes, skal et andet køretøj ind for at få toget på skinner, og i så fald vil driften først kunne være normal klokken 21.

/ritzau/