Lettere forurenet jord sendes til indkøbskvarter i Randers

Randers Kommune vil sende en del af den lettere forurenede jord fra jordrensningsvirksomheden Nordic Waste i Ølst til et indkøbskvarter i Randers by.

Det oplyser kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt ifølge Jyllands-Posten.

- Lige nu er vi ved at lave plads ved siden af et byggemarked, hvor der er masser af butikker og ligger et Elvis-museum. Her er vi nødt til at etablere en midlertidig plads til jordopbevaring - midt inde i et butiksområde.

Jesper Kaas Schmidt understreger, at det normalt ikke er noget, som kommunen ville gøre, men "vi har problemer med at komme af med jorden".

Efterårets store regnmængder betød store jordskred på Nordic Wastes grund.

I begyndelsen af december udviklede det sig voldsomt. Siden er der blevet kæmpet for at forsøge at inddæmme det.

Det er en alvorlig sag, fordi forurenet jord fra virksomheden kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers Fjord.

Alling Å ligger cirka 22 kilometer nedstrøms fra skadestedet.

I midten af december forlod Nordic Waste selv opgaven med at få jordskreddet under kontrol. Siden har Randers Kommune stået med ansvaret.

