Leverandør til amerikanske NSA har søgt spioner til Danmark

Efterretningsfolk fra private virksomheder i USA har arbejdet med spionage i Danmark ifølge Jyllands-Posten.

Den amerikanske virksomhed Caci International Inc. har de seneste ti år søgt specialister til, hvad der ifølge fagfolk ligner spionarbejde i Danmark.

Det viser en række jobopslag, som Jyllands-Posten har identificeret.

Caci International Inc. er en privat og kendt leverandør af specialister til blandt andet den amerikanske efterretningstjeneste, NSA.

Der søges i jobopslagene efter efterretningsanalytikere, som skal indsættes i "DK", hvilket ifølge virksomhedens egne oplysninger betyder Danmark.

Medarbejderne skal ifølge opslagene været klassificeret til Top Secret SCI, som er en af de højeste sikkerhedsklassifikationer i USA.

Over for Jyllands-Posten vurderer fagfolk ud fra jobbeskrivelsen, at der er tale om efterretningsarbejde på de samme felter, som NSA arbejder med.

Avisen har talt med den amerikanske journalist Tim Shorrock, som har stor viden om efterretningsarbejde.

Han advarer mod brugen af private aktører - som på engelsk kaldes "private contractors" - til statsligt efterretningsarbejde. Det kan nemlig være svært at kontrollere selskaberne.

- Så når de bliver lukket ind i et land, som det altså ser ud til at være sket i Danmark, er det nærmest umuligt at finde ud af, hvad de præcist laver, og hvor deres informationer havner henne, siger han til avisen.

Jyllands-Posten kan ikke fastslå, hvem folkene fra Caci skulle arbejde for i Danmark. Hverken Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) eller NSA vil udtale sig til avisen.

Det vil Tilsynet for Efterretningstjenesterne (TET) heller ikke, lyder det.

Hos SF er retsordfører Karina Lorentzen, som også er medlem af Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesterne, bekymret.

Hun siger til Jyllands-Posten, at det som udgangspunkt bør være statslige tjenester, der driver efterretningsvirksomhed. Ikke et stort multinationalt privat selskab som Caci.

Også Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, er bekymret. De to partier rejser nu sagen politisk, skriver avisen.

/ritzau/