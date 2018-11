Libanon og Jordan får danske nødhjælpsmillioner

150 millioner kroner sendes til i Syriens nabolande. Pengene tages fra den oprindelige udviklingskasse.

Danmark sender 150 millioner kroner afsted til at støtte Syriens nabolande Libanon og Jordan.

Det fortæller minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V).

Pengene skal blandt andet bruges til en sundhedsfond, der står for sundhedsydelser til flygtninge i Jordan. Til det område mærkes 60 millioner kroner.

- Presset på sundhedsydelser er kolossalt stort i blandt andet Jordan. Derfor har vi her valgt at bidrage til at kunne løfte den opgave, det er at stille sundhedsydelser til rådighed, siger Ulla Tørnæs.

Hun peger på, at Jordan ikke har en chance for at løse opgaven alene.

58 millioner kroner går til et bidrag til FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR.

De skal blandt andet støtte lokale centre i Libanon, der laver psykosociale aktiviteter og andre aktiviteter med sårbare flygtninge, lyder det.

De resterende millioner skal gå til at styrke civilsamfundet i Libanon, forklarer ministeren.

Pengene er taget fra en pose, som Ulla Tørnæs på en donorkonference i Bruxelles i april lovede at sende til humanitær indsats i Syrien og nabolande.

Her lovede hun et samlet beløb på 730 millioner, der kommer fra det samlede udviklingsbudget.

Af det samlede beløb afsatte hun 380 millioner til udviklings- og stabiliseringsindsatser i nabolandene.

Ifølge ministeren giver det god mening at sende pengene afsted nu, på trods af at der længe har været flygtningestrømme til Libanon og Jordan.

- Vi har set nøje på, hvor behovene er størst. I stedet for at udbetale det hele i en stor klump 1. januar, så følger vi udviklingen - med henblik på at bidrage bedst og hjælpe flest.

- Vi har analyseret, hvor der her og nu er størst behov for yderligere bidrag fra det internationale samfund og herunder også fra Danmark, siger Ulla Tørnæs.

Krigen i Syrien begyndte i 2011 med store protester mod præsident Bashar al-Assads styre. Præsidenten lod sit militær slå hårdt ned på demonstrationer, og situationen eskalerede.

Siden er omkring 360.000 mennesker blevet dræbt. Ifølge FN er mere end 5,6 millioner mennesker flygtet fra Syrien siden 2011.

Ifølge ministeren anslår den libanesiske regering at omkring 1,5 millioner syrere opholder sig i Libanon.

Libanon har et areal, der cirka svarer til en tredjedel af Jyllands areal.

/ritzau/