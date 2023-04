Liberal Alliance rammer rekordhøjt medlemstal

Det er svært at finde skår i glæden på Liberal Alliances landsmøde lørdag.

I en tale har organisationsformand i partiet Nikolaj Steffenauer netop præsenteret et medlemstal på over 5500 medlemmer.

Det er rekord for partiet.

- Vi har været i en fantastisk udvikling, og det har været en stor fornøjelse at være med på rejsen, siger Nikolaj Steffenauer fra talerstolen.

De seneste par år har Liberal Alliance ligget på omkring 4000 medlemmer, men det seneste år er det tal steget.

- Vi var få og små for snart fire år siden. Det er vi ikke mere.

- Medlemmer vælter ind. Og vi har nu 5577 medlemmer, siger han.

Landsmødet i sig selv vidner om, at partiet er inde i en periode med stigende opbakning.

Liberal Alliances landsmøde er tilbage i København efter flere år væk. Sidste år afholdt partiet landsmødet i Kolding.

Det er ikke kun målt på medlemstal, at det går godt for partiet.

Ved folketingsvalget i november opnåede Liberal Alliance 14 mandater. Det højeste nogensinde.

Siden er opbakningen i meningsmålingerne steget, og i flere af dem har partiet ligget til over ti procent af stemmerne og været det største i blå blok.

Partiets leder, Alex Vanopslagh, har glædet sig over opturen.

- Hvorvidt det bare er et unaturligt højt leje, vi lige nu ligger i, så tror jeg i hvert fald, at der er mere end ti procent af danskerne, der er borgerlige liberale.

- Men jeg ikke bilder mig heller ikke ind, at nu skal vi have 15-20 procent, og at vi nu er det naturligt store dyr på savannen.

- Det er med en vis ydmyghed, jeg siger, at nu skal vi arbejde hårdt for at fastholde den flotte opbakning, vi har fået, har Alex Vanopslagh sagt.

