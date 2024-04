Liberal Alliance vil have bindende bureaukratilov

Står det til Liberal Alliance, så skal der indføres en bindende bureaukratilov, som blandt andet skal reducere antallet af administrativt ansatte og reducere i omfanget af dansk lovgivning.

Det fremgår af partiets udspil "Danmark har brug for en bindende bureaukratilov".

Partiet vil have antallet af administrativt ansatte i staten tilbage til niveauet i 2018 inden 2030, hvilket ifølge Liberal Alliance vil betyde 15.576 færre ansatte.

Og så skal der skæres omkring tre millioner ord ud af dansk lovgivning, da den ifølge Liberal Alliance er blevet alt for omfangsrig. Reduktionen af ord skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at navigere i de regler, de er underlagt.

Ifølge partiet er antallet af ord i den lovgivning steget med 163 procent i årene 1989 til 2021.

Og så skal man skæve til den canadiske provins British Columbia og lave en regelmodel a la den, man har der. Her er grundreglen en regel ind - to regler ud - altså hver gang der bliver vedtaget en ny regel, skal to gamle ud.

Ifølge udspillet har modellen betydet, at British Columbia i løbet af en treårig periode - fra 2001 til 2004 - fik reduceret antallet af regler med 40 procent. Og at det siden hen er faldet yderligere 15 procent.

Som fjerde - og sidste - del af forslaget, skal de administrative omkostninger for virksomheder ned. Ifølge Liberal Alliance udgør de administrative omkostninger omkring 30 milliarder kroner årligt.

Og sådan skal det forblive, selv om der er blevet indført et nyt bæredygtighedsdirektiv, som partiet forventer, vil øge omkostningerne med seks milliarder kroner.

Holdes de administrative omkostninger på 30 milliarder kroner, vil det altså svare til en reduktion på seks milliarder kroner i 2030.

Bureaukratiloven skal fungere lige som klimaloven, hvori der er bindende mål om reduktioner.

