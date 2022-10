Liberal Alliance vil have CO2-afgift på landbruget

LA's klimaordfører, Ole Birk Olesen, ærgrer sig over, at partiet ikke gik med i aftalen om klimaloven.

Liberal Alliance tilslutter sig de partier, der gerne vil have en CO2-afgift på landbruget.

Det fortæller partiets klimaordfører, Ole Birk Olesen, i et interview med Altinget.

- Det er en god idé med en CO2-afgift. Det er efter alt at dømme det bedste redskab til at sørge for, at også fødevareproduktionen bidrager til, vi når 70-procentsmålsætningen, siger han til mediet.

Han anerkender, at en CO2-afgift på landbrugets produktion kan gøre klimabelastende produkter som for eksempel oksekød dyrere, ligesom det kan betyde færre arbejdspladser i nogle dele af landbruget.

Socialdemokratiet og Enhedslisten har tidligere foreslået, at pengene fra en CO2-afgift skal gå til en landbrugsfond. Den skal dele nye tilskud ud til landmænd, der vil omstille til en mere klimavenlig produktion.

Liberal Alliance ønsker i stedet, at pengene skal gå til at sænke skatter og afgifter.

Folketinget vedtog i 2020 en klimalov. Den havde som formål, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, når man sammenligner med niveauet i 1990.

Liberal Alliance står uden for klimaloven.

Det ærgrer Ole Birk Olesen, der gerne havde set, at partiet havde været med i aftalen. Ifølge klimaordføreren blev partiet ikke inviteret til de afgørende forhandlinger med regeringen.

Ole Birk Olesen "tror bestemt, at Liberal Alliance gerne vil være med i en aftale efter valget", ligesom partiet støtter ambitionen om at reducere udledningen med 70 procent.

Alternativet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet ønsker også at indføre en CO2-afgift på landbruget.

Også Venstre har meldt ud, at de ønsker en CO2-afgift på landbruget.

Partiet betinger sig dog af, af afgiften indrettes på en måde, så den omstiller landbruget, som landbruget også selv ønsker. Derudover må afgiften ikke sende arbejdspladser ud af landet og lukke den danske fødevareproduktion.

Konservative ønsker også at indføre en CO2-afgift på landbruget, når et nedsat ekspertudvalg har peget på, hvordan det bedst kan gøres.

Ekspertudvalget kommer efter planen med deres anbefalinger i starten af 2023.

Dansk Folkeparti er i udgangspunktet imod en CO2-afgift på landbruget. Partiet ønsker i stedet en bindende aftale om CO2-reduktion.

Lever landbruget ikke op til de bindende aftaler, er DF villige til i fremtiden at indføre en CO2-afgift på landbruget.

Danmarksdemokraterne har direkte afvist ideen om at indføre en CO2-afgift på landbruget.

I Danmark tegner landbruget sig ifølge Energistyrelsen for omkring en tredjedel af den samlede CO2-udledningen.

/ritzau/