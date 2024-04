Liberal Alliance vil ikke gå til valg på at få fjernet topskatten

Liberal Alliance vil skrotte sin økonomiske 2035-plan og ikke længere gå til valg på en fuld afskaffelse af topskatten.

I stedet er målet at få den halveret, da det er det, der er finansiering til i en kommende ny økonomisk plan, siger partileder Alex Vanopslagh til Jyllands-Posten.

Meldingen kommer inden partiets landsmøde i weekenden.

Vanopslagh fortæller desuden til Jyllands-Posten, at Liberal Alliance har ambitioner om at blive et bærende regeringsparti.

Artiklen fortsætter under annoncen

En ny plan skal først lanceres i fuld længde senere, så det er altså kun dele af den, Vanopslagh løfter sløret for i Jyllands-Posten.

- For ting kan ændre sig i forhold til de økonomiske forudsætninger. Hvis vi præsenterer den nu, så skulle vi justere den og relancere den lige op til et valg. Så det bliver først senere, siger han til avisen.

Det er dog stadig partiets principielle holdning, at topskatten skal fjernes.

Partilederen beretter også om ændringer i partiets holdning til den offentlige sektor, hvor man ikke vil spare så meget som hidtil meldt ud.

Liberal Alliance, der har 15 mandater i Folketinget, står yderst gunstigt i diverse meningsmålinger. I den seneste måling fra Voxmeter står partiet til at få 22 mandater ved et folketingsvalg.

Det har skabt spekulationer om, hvorvidt Alex Vanopslagh vil melde sig på banen som statsministerkandidat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er dog ikke sket endnu, og det gør han heller ikke i interviewet med Jyllands-Posten.

Til gengæld har den garvede tidligere Venstre-politiker Claus Hjort Frederiksen talt varmt om Vanopslagh som statsministerkandidat.

Det gjorde han søndag i et interview med Berlingske:

- Det er helt åbenlyst, at det er ham, der står i spidsen for det store, borgerlige parti. Derfor er det også oplagt, at han tager den opgave på sig, lød det her.

/ritzau/