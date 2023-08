Lidegaard om F-16: Det ville være lettere med flere lande bag

Det har været en stor og alvorlig beslutning at donere kampfly til Ukraine, understreger flere partiledere i Folketinget.

Men det centrale er ifølge De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard, at også USA, der har givet tilladelse til, at de amerikanskproducerede kampfly kan doneres til Ukraine, står bag.

- Det ville have været en lettere beslutning, hvis flere lande havde stået bag, men til gengæld er USA bag, og det er nok det vigtigste, siger Lidegaard.

Det vil være en "leg med ilden" og en markant eskalation at donere kampfly til Ukraine, har den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, tidligere sagt i en af mange advarsler til Ukraines vestlige allierede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og mandag har Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skrevet i en kommentar til Ritzau, at donationen "fører til en eskalering af konflikten".

- Det er en alvorlig beslutning, og det er en alvorlig situation. Det har jeg ikke noget som helst behov for at lægge skjul på, siger Martin Lidegaard:

- Men så vidt vi ved fra efterretninger og fra meldinger fra russerne, er vi ikke i nærheden af en eskalation af de dimensioner, du taler om der.

Ifølge udenrigsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) skal man enten "gå forrest eller bagest eller fjerne sig", når forandringer sker, og han lægger vægt på, at Danmark godt nok går forrest, men sammen med Holland.

- Vi har valgt at gå forrest fra dansk side og her sammen med hollænderne. Det er en delt indsats, siger Ellemann.

Udenrigsministeren afviser, at der, som Barbin skriver, kan være tale om en eskalation.

- Det er aldrig en eskalation at hjælpe nogen til at forsvare sig selv, siger Ellemann.

Artiklen fortsætter under annoncen

SF-formand Pia Olsen Dyhr lægger vægt på, at Danmark har truffet denne beslutning i fællesskab med Holland.

- For det første går Danmark ikke forrest. Vi gør det sammen med hollænderne. Det, tror jeg, er vigtigt at understrege, og selvfølgelig er det noget, vi alle sammen skal være bekymrede i forhold til, at det her er ikke nogen nem beslutning, siger hun.

Et stort flertal af Folketingets partier står bag beslutningen om at donere F-16-flyene til Ukraine.

Det er afgørende, at alle Nato-lande tager ansvar nu og gør, hvad de kan, mener De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

- Der er selvfølgelig et stort skridt at donere flyene. Men jeg synes, at det er godt, og det er et rigtigt skridt. Det er den eneste vej at gå.

- Presser vi ikke Putin, så vinder han, og det skal han ikke, siger Pape.

/ritzau/