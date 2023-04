Lidegaard vidste at Sofie Carsten Nielsen ledte efter nyt job

Tidligere politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsens farvel til dansk politik kommer ikke bag på den nuværende leder af partiet.

- Det kommer ikke som nogen stor overraskelse, og jeg både forstår og respekterer den beslutning, siger Martin Lidegaard.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri har mandag formiddag annonceret, at Sofie Carsten Nielsen fra 1. maj tiltræder en nyoprettet stilling som EU Bio Project Director.

- Men jeg kommer til at savne Sofie, og alt det, hun har bibragt til både vores parti og vores folketingsgruppe, siger De Radikales politiske leder videre.

- Sofie har ikke lagt skjul på, at hun kiggede efter andre udfordringer og har hele vejen igennem kørt en helt transparent og ærlig proces om sin fremtid.

Sofie Carsten Nielsen trådte tilbage som politisk leder dagen efter folketingsvalget i november sidste år. Et valg, som hun selv havde andel i udskrivelsen af.

Hun begrundede sit exit med, at hendes stemmetal viste, at der ikke længere var tillid til hende som spydspids for De Radikale, der gik markant tilbage ved valget.

Siden da har hun været menigt medlem af De Radikales folketingsgruppe, hvor hun blandt andet har været forsvarsordfører.

Men selv om hun ved siden af har ledt efter et nyt job, har Martin Lidegaard ikke en finger at sætte på hendes arbejde på Christiansborg.

- Sofie har passet sit arbejde og ordførerskaber fuldstændig upåklageligt, siger han.

Martin Lidegaard siger videre, at "vi har et fælles ansvar for", hvordan det gik ved folketingsvalget i november.

Han takker Sofie Carsten Nielsen for hendes indsats for partiet.

- Først og fremmest føler jeg trang til at sige en dybfølt tak for de utrolig mange timer, som Sofie har lagt i vores parti, og det personlige samarbejde, jeg har haft med hende.

- I mine øjne var det hende, der samlede vores parti oven på en rigtig svær tid, og alle har kunnet se, at det ikke kom uden omkostninger. Men det har været en klar forudsætning for, at vi kunne komme videre og dertil, hvor vi er i dag, siger Martin Lidegaard.

Sofie Carsten Nielsen blev politisk leder for De Radikale i oktober 2020. Det skete, efter at Morten Østergaard trak sig fra posten efter en sag om krænkelse af en partifælle.

Hendes mandat bliver 1. maj overtaget af Stinus Lindgreen, der er hendes førstesuppleant i Københavns Storkreds.

