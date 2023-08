Lidegaard vil se højere ambitioner før regeringsdeltagelse

Martin Lidegaard, politisk leder for De Radikale, fortryder stadig ikke, at han og partiet ikke gik i regering.

Det siger han på partiets sommergruppemøde tirsdag.

- Jeg fortryder det ikke. For jeg opfatter ikke regeringen som værende en, der tager ansvar for de kommende generationer.

- Jeg kunne ikke forestille mig en værre situation end at tage et ansvar, jeg ikke kunne leve op til, og stå på mål for en politik, jeg ikke synes er god nok, siger han.

Regeringen står et skrøbeligere sted end før med Jon Stephensens udmeldelse fra Moderaterne, og Lidegaard bliver spurgt, hvordan han vil forholde sig til en invitation til regeringsdeltagelse, eventuelt hvis regeringens flertal helt ryger.

Skulle regeringen ringe og spørge, vil Martin Lidegaard tage samtalen - men han vil kræve hævede ambitioner, siger han.

- Hvis regeringen mister sit flertal, står vi i en ny situation. Så vil vores indskydelse være at tage en samtale med regeringen, om det er muligt at hæve ambitionsniveauet med henblik på at træde ind.

- Det vil være vores håb og intention at gøre det - men i den rækkefølge, siger han.

Da der blev forhandlet om ny regering i december, var De Radikale med helt til det sidste. De forlod forhandlingerne 13. december. 14. december blev den nye SVM-regering præsenteret.

Dengang var årsagen utilfredshed med politikken på børne- og unge samt klimaområdet.

Selv om De Radikale, der i mandagens Voxmeter lå på 3,3 procent, står uden for regeringen, og partiet er meget utilfreds med regeringen på blandt andet klimaområdet, fastholder Martin Lidegaard dog, at R vil søge at "bygge bro".

- Vi er klar til at forhandle alt.

- Vi er ikke sat i verden for at genere nogen. Vi er sat i verden for at bygge broer og især at bygge broer til vores fælles fremtid.

- Hvis regeringen ikke vil det, vil den få røg fra os. Men vores håb er ikke at brænde broer, det er at bygge nye broer - til partierne, regeringen og til fremtiden, siger han.

