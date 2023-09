Lidegaard vil styrke EU's magt ved at udvide mod øst

De Radikale vil udvide EU mod øst.

Det fortæller politisk leder Martin Lidegaard på partiets landsmøde i Nyborg.

- Vi skal turde bruge Europas magt, siger han.

- Vi skal koble vores store økonomiske styrke mere direkte til kampen for sikkerhed og værdier. Og vi skal invitere flere lande med, så vi bliver endnu stærkere.

Han nævner konkret Georgien, Moldova, Ukraine og Balkan-lande som lande, der skal trækkes ind i Den Europæiske Union.

De Radikale har rykket sig på dette punkt. I 2019 afviste partiets daværende politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, at udvide EU med flere lande fra øst.

Her lød det fra Sofie Carsten Nielsen, at EU havde nok arbejde i at få styr på "egen butik". Polen og Ungarn udgjorde en rigelig udfordring.

Siden har Rusland invaderet Ukraine, og det ændrer sagen, mener Martin Lidegaard.

Han anerkender dog, at hans forslag kan være problemfyldt.

- Det bliver møgbesværligt.

- Problemet er, at de ikke er helt klar. De er ikke helt udviklet og kommet af med deres korruption. Men hvis ikke vi inviterer dem ind nu, frygter jeg, at andre vil invitere dem ind – Rusland og Kina, siger Martin Lidegaard.

Han ser for sig, at EU kan lave en ny og hurtigere indslusningsproces, hvor man kan knytte landene til sig allerede fra ansøgningsperioden.

Hvis Ukraine, Georgien, Moldova og lande på Balkan indlemmes i EU, vil det betyde en væsentlig forskydning af styrkeforholdet mellem Vest- og Østeuropa i unionen.

- Jeg ville lyve, hvis ikke jeg sagde, at det blev et andet EU. Det gør det. Men hvis vi ikke gør det, får vi mere besvær med at få stabilitet og udvikling i de lande, og det har vi en kerneinteresse i, siger Martin Lidegaard.

Han påpeger, at han følger tonen fra Ursula von der Leyen, som onsdag meldte ud, at EU bør udvides.

